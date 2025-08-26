Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаПолітика

Єрмак і Умєров поїхали в Катар говорити про безпекові питання і партнерство

Відбулася зустріч із катарським державним міністром із питань оборони.

Єрмак і Умєров поїхали в Катар говорити про безпекові питання і партнерство
Андрій Єрмак і Рустем Умєров
Фото: Telegram/Андрій Єрмак

Глав Офісу Президента Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров прибули в Катар.

За словами Єрмака, вони зустрілися з катарським віцепрем’єр-міністром, державним міністром із питань оборони Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

«Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром», - повідомив глава ОПУ.

  • Катар є одним із партнерів України, який допомагає поверти з-під російської окупації українських дітей.
  • Торік до Катару їздив Володимир Зеленський. Тоді теж ішлося, зокрема, про повернення дітей.
