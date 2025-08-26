Єрмак і Умєров поїхали в Катар говорити про безпекові питання і партнерство

Глав Офісу Президента Андрій Єрмак і Секретар РНБО Рустем Умєров прибули в Катар.

За словами Єрмака, вони зустрілися з катарським віцепрем’єр-міністром, державним міністром із питань оборони Саудом бін Абдулрахманом бін Хасаном Аль-Тані.

«Обговорили спільні інтереси у сфері безпеки та оборони, а також шляхи подальшого розвитку партнерства між Україною та Катаром», - повідомив глава ОПУ.