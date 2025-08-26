Що відомо про ракету «Фламінго»?
Що відомо про ракету «Фламінго»?
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
ГоловнаПолітика

Свириденко підтвердила, що її рідний брат живе за кордоном

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу".

Свириденко підтвердила, що її рідний брат живе за кордоном
Юлія Свириденко
Фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

25 серпня на полях Національного молитовного сніданку в Києві журналістка запитала у прем’єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.

Свириденко відповіла, що її брат виїжджав не під час повномасштабної війни, а до початку російського вторгнення. На уточнююче запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем’єр-міністерка сказала: "він проживає за кордоном".

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу". Його декларація свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла писала про те, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Згодом Безугла додала, що посадовці не можуть відповідати за поведінку своїх родичів, але висловила бажання почути пояснення про "незручне запитання".

Журналісти видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела раніше також повідомляли, що на етапі призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки її "найбільшим страхом" було те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, відмовився від мандату депутата облради і проживає в Лондоні в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку.

Радіо Свобода звернулося до Офісу Юлії Свириденко за додатковими коментарями.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies