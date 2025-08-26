Свириденко підтвердила, що її рідний брат живе за кордоном

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат проживає за кордоном.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

25 серпня на полях Національного молитовного сніданку в Києві журналістка запитала у прем’єрки, чи відповідає дійсності інформація про те, що її рідний брат нібито виїхав з України під час війни й відтоді не повернувся.

Свириденко відповіла, що її брат виїжджав не під час повномасштабної війни, а до початку російського вторгнення. На уточнююче запитання про те, чи відповідає дійсності інформація, що її брат не повернувся в Україну, прем’єр-міністерка сказала: "він проживає за кордоном".

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу". Його декларація свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

Раніше народна депутатка Марʼяна Безугла писала про те, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Згодом Безугла додала, що посадовці не можуть відповідати за поведінку своїх родичів, але висловила бажання почути пояснення про "незручне запитання".

Журналісти видання "Українська правда" з посиланням на свої джерела раніше також повідомляли, що на етапі призначення Юлії Свириденко на посаду прем’єр-міністерки її "найбільшим страхом" було те, що люди говоритимуть про її молодшого брата, який незадовго до початку великої війни виїхав з України, відмовився від мандату депутата облради і проживає в Лондоні в куплених уже після вторгнення квартирі та будинку.

Радіо Свобода звернулося до Офісу Юлії Свириденко за додатковими коментарями.