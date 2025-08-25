У Раді пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам до 25 років, які не підлягають мобілізації

Однак чоловіки, яким виповнюється 25 в поточному або наступному році, виїхати не зможуть.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити правила виїзду з України для призовників та військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років. Ініціаторами проєкту виступив нардеп оборонного комітету Федір Веніславський ("Слуга народу") та ряд його колег по фракції та комітету.

Зараз обмеження на перетин кордону стосується всіх чоловіків від 18 до 60 років, однак ця категорія громадян фактично не підлягає мобілізації. За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призовники (17–25 років) та військовозобов’язані до 25 років не можуть бути призвані на службу під час мобілізації.

"Через діючі обмеження тисячі молодих українців, які навчаються чи працюють за кордоном, роками не можуть приїхати до рідних, оскільки після повернення не матимуть права повторно виїхати. Це, за словами авторів ініціативи, призводить до відриву від Батьківщини та стимулює незаконні способи перетину кордону", – йдеться у записці.

Законопроєкт пропонує закріпити норму, що тимчасова заборона на виїзд під час воєнного або надзвичайного стану не поширюватиметься на призовників і військовозобов’язаних, які не підлягають мобілізації у поточному та наступному роках через вік.

Водночас обмеження залишаться для чоловіків, яким виповнюється 25 років у поточному чи наступному році, адже вони вже підлягають мобілізації.

Прийняття закону, на думку його авторів, "сприятиме збереженню зв’язків молоді з країною, дозволить їм легально відвідувати Україну та повертатися за кордон, а також відновить довіру до державної політики у цій сфері".