«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаПолітика

В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

Йонаса Гар Стере на столичному залізничному вокзалі зустріли Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії
Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере
Фото: сайт президента України

У Київ прибув прем’єр-міністра Норвегії Йонас Гар Стере.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Норвезького лідера на столичному залізничному вокзалі зустріли Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність”, ‒ підкреслив очільник ОП.

Норвегія 24 серпня оголосила про виділення України семи додаткових млрд крон (понад $460 млн) для підтримки протиповітряної оборони. Разом з Німеччиною країна поставить України дві системи Patriot та ракети до них. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies