В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

У Київ прибув прем’єр-міністра Норвегії Йонас Гар Стере.

Про це повідомив очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Норвезького лідера на столичному залізничному вокзалі зустріли Єрмак і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність”, ‒ підкреслив очільник ОП.

Норвегія 24 серпня оголосила про виділення України семи додаткових млрд крон (понад $460 млн) для підтримки протиповітряної оборони. Разом з Німеччиною країна поставить України дві системи Patriot та ракети до них.