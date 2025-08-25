Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський і премʼєр Норвегії обговорили оборону України та антиросійські санкції

Президент України подякував очільнику норвезького уряду за візит. 

Зеленський і премʼєр Норвегії обговорили оборону України та антиросійські санкції
Премʼєр Норвегії Йонас Гар Стере і президент України Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере обговорили у Києві потреби України в обороні та підтримку антиросійських санкцій.

Про це український президент повідомив у телеграм-каналі.

Зеленський подякував очільнику норвезького уряду. “Дякую за цей візит, за таку підтримку. Це важливо для нас. Україна завжди цінуватиме те, що Норвегія так щиро взаємодіє з нами”, ‒ зазначив президент.

За його словами, сторони дуже предметно обговорили багато питань: наші потреби в обороні, підтримку санкцій, співпрацю в енергетиці, роботу в межах Коаліції за повернення українських дітей, дипломатичні перспективи й роботу з партнерами над гарантіями безпеки.

“Дякую Прем’єр-міністру, Норвегії за готовність допомагати й працювати заради безпеки наших людей”, ‒ додав Зеленський.

Норвегія 24 серпня оголосила про виділення України семи додаткових млрд крон (понад $460 млн) для підтримки протиповітряної оборони. Разом з Німеччиною країна поставить України дві системи Patriot та ракети до них. 
