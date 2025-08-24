Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Норвегія спільно з Німеччиною купить для України дві системи Patriot

Країна повідомила, що виділить на ППО ще 7 млрд норвезьких крон. 

Норвегія спільно з Німеччиною купить для України дві системи Patriot
Пускова платформа ракетної установки Patriot у Національному навчальному центрі протиповітряної оборони на полігоні ‘Капу-Мідія’
Фото: EPA/UPG

Норвегія 24 серпня оголосила про виділення України семи додаткових млрд крон (понад $460 млн) для підтримки протиповітряної оборони. Разом з Німеччиною країна поставить України дві системи Patriot та ракети до них. 

А також поставить інші типи протиповітряної оборони, йдеться у повідомленні норвезького міністерства оборони з нагоди Дня Незалежності України. Там підкреслили, що ці системи допоможуть захистити цивільних українців.

"Разом з Німеччиною зараз ми забезпечуємо отримання Україною потужних систем протиповітряної оборони", – прокоментував прем'єр-міністр Йонас Ґар Стьоре. 

Міністр оборони Торе О. Сандвік додав, що ППО життєво важлива для безпеки військових підрозділів і критичної інфраструктури.
