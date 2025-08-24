Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
ГоловнаСвіт

Ізраїль завдав удару по столиці Ємену

У п’ятницю хусити заявили, що вони запустили балістичну ракету в бік Ізраїлю.

Ізраїль завдав удару по столиці Ємену
Ілюстративне фото

Ізраїль завдав ударів по столиці Ємену Сана відповідь на ракетні обстріли хуситів по Ізраїлю. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Міністерство охорони здоров'я, кероване хуситами, повідомило про щонайменше двох загиблих та 35 поранених.

Ізраїльські військові заявили, що серед цілей були військовий комплекс, де розташований президентський палац, дві електростанції та сховище палива.

"Удари були завдані у відповідь на неодноразові напади терористичного режиму хуситів на Державу Ізраїль та її цивільне населення, включаючи запуск ракет класу «земля-земля» та безпілотників по території Ізраїлю в останні дні", – йдеться у заяві військових.

У п’ятницю хусити заявили, що вони запустили балістичну ракету в бік Ізраїлю під час своєї останньої атаки, яка, за їхніми словами, була здійснена на підтримку палестинців у Газі.

Посадовець ізраїльських ВПС, який побажав залишитися анонімним відповідно до військових правил, назвав цей боєприпас новою загрозою – касетним боєприпасом, призначеним для детонації на кілька вибухових речовин при ударі. За словами чиновника, використання касетних бомб ускладнює перехоплення та є додатковою технологією, наданою хуситам Іраном.

  • Єменське угруповання, що підтримується Іраном, неодноразово випускало ракети в бік Ізраїлю, стверджуючи, що домагається завершення ізраїльської операції в Секторі Гази. Ізраїль, у свою чергу, кілька разів завдавав ударів по Ємену, у тому числі і по аеропорту в Сані.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies