Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Кейс Раміни і Розового: як зношуються «стоп-крани» психіки через стрес і травми
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Стабілізація під Добропіллям
Стабілізація під Добропіллям
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
ГоловнаСвіт

Національна гвардія США почала носити у Вашингтоні зброю

Військам дозволено застосовувати силу лише “як крайній захід і виключно у відповідь на неминучу загрозу смерті або серйозних тілесних ушкоджень”.

Національна гвардія США почала носити у Вашингтоні зброю
Вашингтон, 23 серпня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Вчора Національна гвардія США почала носити зброю у Вашингтоні, повідомляє DW.

Президент США Дональд Трамп розгорнув війська цього місяця у межах боротьби з “розгулом злочинності у столиці США”. “Починаючи з пізнього вечора 24 серпня 2025 року, військовослужбовці JTF-DC почали носити свою службову зброю”, – йдеться у заяві Об’єднаної оперативної групи.

До оперативної групи призначили понад 2200 солдатів.

У заяві йдеться, що військам дозволено застосовувати силу лише “як крайній захід і виключно у відповідь на неминучу загрозу смерті або серйозних тілесних ушкоджень”.

Посадовець Міністерства оборони, який розмовляв з інформаційним агентством Associated Press на умовах анонімності, сказав, що деякі підрозділи будуть озброєні для виконання певних завдань.

За його словами, деякі будуть носити пістолети, а інші – гвинтівки, але ті, хто працює на транспорті та в адміністрації, ймовірно, будуть беззбройними.

Розгортання військ є частиною зусиль Трампа, спрямованих на те, щоб обійти місцеві правоохоронні органи та державні органи, виконуючи його накази щодо боротьби зі злочинністю в містах, які очолюють демократи. Раніше президент назвав свої накази “Днем визволення”, стверджуючи, що місто потребує порятунку від “злочинності, кровопролиття та безладу”.

Однак федеральні дані суперечать твердженню Трампа, оскільки статистика показує, що рівень насильницької злочинності у Вашингтоні перебуває на 30-річному мінімумі. Критики кажуть, що ці цифри показують, що немає надзвичайної ситуації, яка б вимагала військової присутності у столиці. Мер Вашингтона Мюріел Боузер назвала це “авторитарним поштовхом”.

  • FoxNews повідомили, що адміністрація президента Трампа планує мобілізувати до 1700 національних гвардійців у 19 штатах найближчими тижнями для підтримки імміграційних та антикримінальних операцій.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies