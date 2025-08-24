Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Зовсім інша зустріч в Білому домі. Про що говорили Трамп і Зеленський
Українська інсталяція «Black Cloud» зруйнована бурею на фестивалі Burning Man

Вся команда намагалася врятувати інсталяцію від бурі, але це не вдалося.

CultHub
інсталяція "Black Cloud"
Фото: з фейсбук-сторінки продюсера проєкту Віталія Дейнеги

23 серпня 2025 року на фестивалі Burning Man у пустелі Блек-Рок (Невада, США) потужна пилова буря зі швидкістю вітру понад 80 км/год знищила одну з центральних арт-інсталяцій події — український проєкт «Black Cloud» ("Чорна хмара").

Величезна конструкція вагою близько 8 тонн, створена українською командою, мала стати символом глобальних загроз і викликів сучасного світу. Однак стихія не пощадила арт-об’єкт — інсталяція протрималась лише 15 хвилин, перш ніж ураганоподібний вітер буквально прорвав її зсередини.

Продюсер проєкту Віталій Дейнега прокоментував подію в пості на своїй фейсбук-сторінці: "Мене розбудили десь після 17:30, ще не прокинувшись, я зрозумів, що відбувається щось дуже погане. Тут бувають різкі зміни погоди і сильні вітри. Але цей був сильніший і раптовіший, ніж зазвичай. Значно сильніший. Частина команди буквально літала в повітрі, намагаючись урятувати щойно побудований табір. Але буря розносила його, як хотіла. Коли все, що мало парусність, було демонтоване нами або вітром, я з колегою стрибнув у машину і в умовах буквально нульової видимості поїхав на місце, де була Хмаринка і частина будівельної команди. Попри те, що на папері і за розрахунками вона мала витримати навіть таку бурю, сталося інакше. Вона тримала вітер перші 15 хвилин, а потім Її розірвало посередині, буря залетіла в неї і знищила остаточно. Загалом востаннє таке відчуття у мене було рівно три з половиною роки тому, коли я прокинувся від перших вибухів і сирен та зрозумів, що зовнішні обставини непереборної сили вирішили внести в твоє життя корективи".

 Попри руйнування, команда не відмовляється від проєкту. Продюсер відмітив надзвичайну зібраність та єдність команди. Поки він не знає, які рішення ухвалять. але в частині європейської турне ЦЧорної хмари" вже були заброньовані дати заздалегідь, які поки не відміняють.

Чимало українців в соціальних мережах вже встигли висловитися, що попри шкоду для проєкту, для України це гарний знак, оскільки ідея проєкту була в наближенні Третьої світової. 

Фестиваль Burning Man цього року супроводжують складні погодні умови: організатори попереджають відвідувачів про пилові бурі, сильні пориви вітру та загрозу підтоплень у регіоні.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
