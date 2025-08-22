Україна представить на фестивалі Burning Man інсталяцію "Точка єдності"

Українець Микола Каблука, відомий світловий дизайнер та засновник студій Expolight і Kabluka Light & Digital Sculptures, представить свою нову інсталяцію «The Point of Unity»("Точка єдності") на легендарному фестивалі Burning Man 2025, який відбудеться з 24 серпня по 1 вересня у пустелі Блек-Рок, штат Невада, США.

Це вже друга скульптура Каблуки на культовому мистецькому майданчику. Автор працював над проєктом понад дев’ять місяців, інвестувавши разом із командою понад 100 тисяч доларів.

Інсталяція створена як медитативний простір — місце зустрічі неба й землі, людини й природи, теперішнього та майбутнього. За допомогою оптичних ефектів скульптура створює ілюзію, що небо оточує людину з усіх боків, занурюючи глядача у стан присутності та єдності.

«The Point of Unity» стане продовженням серії українських інсталяцій на Burning Man, що у попередні роки привертали увагу світу. У 2023-му там презентували «Phoenix», символ відродження України, а у 2024-му — скульптуру «I’m Fine», створену з пошкоджених війною матеріалів.

Після завершення фестивалю Микола Каблука планує повернути інсталяцію в Україну та встановити її на постійній основі, аби вона продовжувала надихати відвідувачів і вдома.