Німеччина повернула Україні вісім унікальних друкованих видань XIX-XX століть

19 серпня МЗС України передало МКСК вісім унікальних друкованих видань, що вийшли у період 1830–1906 років у друкарнях Берліна, Лейпцига, Штутгарта та Мюнхена.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Книги добровільно повернула громадянка Німеччини Барбара Брейзах Посольству України у Німеччині. Цінні екземпляри в роки німецької окупації з України вивіз її батько. На титульному аркуші кожної книги є штамп бібліотеки, що вказує на заклад, де видання зберігалося, або печатка власника книги.

Фото: МКСК

МКСК передало видання до державних бібліотечних фондів: Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Національної музичної академії України імені Петра Чайковського.

"Раритетні академічні видання 1830–1906 років повернулися до Києва через 80 років. Кожне з них – не лише цінний фоліант, а й свідчення того, що наприкінці XIX – на початку XX століття в Україні існував високий рівень університетської освіти та академічної науки. Ми щиро вдячні пані Барбарі Брейзах за цей шляхетний крок, а також дипломатам України за сприяння поверненню цих цінностей. Сьогоднішня подія є живим свідченням активної участі України в міжнародних договорах із повернення культурних надбань та протидії незаконному вивезенню спадщини. Вже найближчим часом до країни повернуться й інші цінні артефакти", — зазначив заступник Міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергій Бєляєв.

Фото: МКСК

Він також зазначив, шо раніше видання німецькою мовою зберігалися в бібліотеках Університету Святого Володимира, Київської музичної та драматичної консерваторії, а також у приватних зібраннях відомого київського видавця Леона Ідзіковського та професора Юліана Кулаковського.

Проректор з науково-педагогічної діяльності (міжнародні зв’язки) Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ксенія Смирнова наголосила, що для університету нинішня подія є надзвичайно символічною в контексті відновлення історичної пам’яті. Вона пригадала, що за свою історію університет двічі припиняв діяльність — обидва рази через дії російських окупантів.

Водночас після 24 лютого 2022 року, попри повномасштабне вторгнення, університет не припиняв свою роботу жодного дня, зберіг академічний процес і посилює міжнародні зв’язки. За словами спікерки, подія має велике значення для розвитку академічної освіти та науки.

"Цей жест є надзвичайно чутливим для відновлення нашої історії та формування підґрунтя для розвитку нових поколінь молоді. Ми працюємо щодня, навіть у найважчі часи, бо робимо це для України і заради її майбутнього", — підкреслила вона.

Повернені книги мають важливе художнє, історичне та наукове значення. Вони стануть доступними для дослідників, науковців і широкої громадськості, а також можуть бути використані у виставкових та наукових проєктах.