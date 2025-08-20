У Варшаві водинадцяте відбудуться "Дні української музики"

Протягом трьох днів звучатиме камерна, вокальна та оркестрова музика за участі музикантів різних поколінь.

З 7 по 12 вересня 2025 року в Концертній студії Польського радіо ім. Вітольда Лютославського відбудуться 11-ті "Дні української музики у Варшаві". Фестиваль уже понад 25 років організовує фундація “Pro Musica Viva” та знайомить польську публіку з багатством української музичної культури.

Цьогорічна програма складається з трьох концертів, які покажуть різні грані української музики: від сучасних експериментів до творів XVII століття й української пісенної класики.

“Ми прагнемо, щоб українська музика звучала на польських сценах якомога частіше. Тому цього року більшість творів виконуватимуть польські музиканти”, — каже художній директор фестивалю Роман Ревакович.

Фото: афіша організаторів фестивалю

7 вересня відбудеться камерний концерт. Перший вечір присвячений сучасній українській музиці. Лунатимуть твори Кармелли Цепколенко, Золтана Алмаші, Богдана Сегіна, а також молодих композиторок Анни Аркушиної, Марти Галаджун та Катерини Гривул. Це експерименти зі звуком та з інструментальними техніками.

9 вересня фестиваль продовжиться вокальним концертом.Вокальний секстет “proMODERN” виконає як твори минулого, так і сучасні композиції. У програмі — “Супраські кантики” XVII століття та прем’єри нових творів українських композиторок Богдани Фроляк, Любові Сидоренко, Олени Ільницької та Ірини Блохіної, написаних на замовлення фонду “Pro Musica Viva”.

Завершення фестивалю 12 вересня присвячене українській пісні та класичній музиці. Співачка Ольга Пасічник, скрипаль Назар Плиска та Камерний оркестр Поморської філармонії Capella Bydgostiensis виконають твори Миколи Лисенка, Віктора Косенка, Мирослава Скорика, Ганни Гаврилець та Золтана Алмаші.

“Сьогодні, коли Україна героїчно боронить свою державність і культуру, наш фестиваль має особливу місію — показати красу й силу української музики”,— додає Ревакович.