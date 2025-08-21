Реформа закладів культури: перегляд статусів і пільг та запровадження конкурсного фінансування

Команда проєкту RES-POL, чиє дослідження лягло в основу Стратегії розвитку культури, слідом за ним розробила проєкт цілісної реформи, що має на меті докорінно оновити підхід до управління культурними інституціями. Керівник групи ключових експертів проєкту RES-POL, директор агенції економічного розвитку PPV Володимир Воробей розповів про концепцію та структуру майбутньої реформи, про зміни, які вона має впровадити, а також про виклики, що можуть виникнути на етапі її імплементації.

У березні цього року Кабінет міністрів ухвалив Стратегію розвитку культури України на період до 2030 року. Вона передбачає, зокрема, реформування мережі закладів культури, яке заторкне бібліотеки, музеї, галереї, будинки культури та інші мистецькі організації по всій країні.

Фото: надано RES-POL Володимир Воробей

Володю, розкажи, будь ласка, чому ця реформа наразі така актуальна?

Це не перша спроба реформувати культурну сферу – в 2018 році вже була спроба провести реформу культурних послуг. На жаль, тоді не вийшло, тому що це були старі рейки, по яких намагалися пустити новий потяг. Підхід із «культурним кошиком», коли на одного громадянина припадає умовно 0,25 книжки чи 0,05 театральної вистави, був просто абсурдним.

Відтак цілісна реформа мережі закладів культури стала частиною нової стратегії культури як окрема операційна ціль. Це довгострокова робота щонайменше на 15 років, адже роботу закладів культури неможливо реформувати фрагментарно: тут трохи попрацювати з оплатою праці, тут додати трохи культурних послуг, тут лібералізувати діяльність. Потрібен цілісний підхід.

Ми з колегами зібрались в Києві і два дні дискутували. До нас доєднався екс-заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, чий досвід у реформуванні медичної сфери був для нас дуже корисний. Почавши тестувати перші версії підходів, ми швидко зрозуміли, що радикальні ідеї змін погано сприймаються культурною спільнотою (до прикладу, так було з ідеєю декаплінгу, тобто розведення інституції культури та оператора майна), відтак ми відтестували наші ідеї в кілька ітерацій, перш ніж презентували результати нещодавно в липні. Наразі ще не всі в культурній спільноті детально розуміють механіку реформи, але все, що ми презентуємо, здебільшого викликає позитивні відгуки.

Фото: надане Віктором Кругловим

На чому побудована філософія реформи, яку ви здизайнували?

Тут є три ключові тези. Перша – забезпечення культурної пропозиції замість утримання закладів культури. Наразі держава утримує заклади культури та фахівців, що там працюють, сплачуючи їм або мінімальні або майже мінімальні зарплатні. Цей дизайн системи успадкований з радянських часів, наразі ж ця система є історичним пережитком. Говорячи про культуру, не можна мислити лише культурним продуктом, бо продукту як такого може і не бути – натомість може бути можливість створення чогось або просто простір для співтворення. Відтак наш підхід тут – дати доступ до розмаїтої культурної пропозиції та можливість створювати щось на території культури самостійно.

Друга теза – це забезпечення спроможностей через підтримку ефективності. Держава має дбати, аби ті, хто витворюють культурний продукт, мали спроможність це робити. Пильнувати цю критичну точку нашої можливості провадити культурну діяльність, не допускаючи ситуації, коли спроможність втрачена, і ми вже не в змозі ані знімати кіно, ані зберігати музейні фонди тощо. Тому ми маємо підтримувати ефективність, а не просто утримувати заклади культури. Не треба тримати 250 державних кіностудій – треба розуміти, які з них є критично важливими для розвитку вітчизняної кіногалузі, і забезпечити їхню спроможність ефективно працювати.

І третій ключовий момент – це відкритий доступ до культури. Ми пропонуємо, щоби в місцевих громадах була певна площа на кількість населення для творення культурної пропозиції (це може бути клуб, музей, бібліотека – вирішувати громаді). Таким чином це перетворюється на публічний інвестиційний проєкт, держава ж отримує певні маркери, чому вона повинна виділяти кошти на культуру громадам. Ще один важливий пункт тут – вільний доступ громадян до культурних просторів.

Фото: надано Музеєм війни Виставка «Війна: зворотна перспектива» у Музеї Війни

Загалом же філософія реформи – це лібералізація з відповідальністю, коли держава дозволяє закладам культури і розвиватись, і заробляти, спрощуючи підхід до управління ними, але й вимагаючи натомість відповідальності з їхнього боку.

Звучить загалом як більш сучасний підхід до управління культурою. А якою є структура запропонованої вами реформи?

Одним з важливих елементів реформи є запровадження реєстру інституцій культури та креативних індустрій – ми переконані, що це дозволить піти від дихотомії комунальної та державної мереж закладів культури проти недержавної – адже, якщо розмити ці жорсткі означення, ввівши нові поняття для позначення інституцій культури, то виявиться, що всім байдуже, чи незалежною інституцією є умовна DakhaBrakha, чи комунальною – важливіше, який культурний продукт вона створює.

Якщо інституція культури претендуватиме на публічне фінансування, вона мусить бути у реєстрі інституцій культури та креативних індустрій. Там будуть доступні стратегії культурних інституцій, щорічні звіти про їхню діяльність та інші ключові документи. Таким чином реєстр перетворюється на потужний інструмент для аналізу та моніторингу за дотриманням прозорості та відкритості інституцій, і навіть на ринкоутворюючий інструмент, адже це готова механіка для професійного мережування та запрошення колег до виступів чи створення спільних культурних продуктів.

Фото: Макс Требухов Відвідувачка виставки в Музеї Ханенків.

Ваші напрацювання до реформи містять дев’ять ключових компонентів. Розкажи про них основне.

Кожен з цих компонентів є в рівній мірі важливим. Перший – це запровадження нової організаційно-правової форми. Ми пропонуємо ввести більш ліберальну форму некомерційного товариства, де засновником може бути не лише держава, але і особи приватного права. Це дозволить спростити механізми управління та фінансування культурних інституцій, самостійно формувати штатний розпис та загалом вести господарську діяльність.

Другий – інституційна прозорість та підзвітність. Ключовим показником ефективності інституцій стає наявність у них чіткої стратегії розвитку. Важливі елементи тут також – конкурсний принцип вибору керівників інституцій, наявність наглядових рад, прозора звітність та регулярні фінансові аудити, а також зведення ключової інформації про діяльність закладів культури у вже згаданому реєстрі інституцій культури.

Третій компонент стосується фінансування закладів культури – ми визначали шість його типів. Перший – це базове фінансування, яке покриває те, за що держава відповідає за законом: наприклад, утримання музейних фондів. Також є інституційне фінансування – це гранти інституційної підтримки від одного до п’яти років, на які заклади культури можуть претендувати на конкурсних засадах. Є програмне фінансування – наприклад, коли держава фокусно фінансує на конкурсних засадах підтримку будь-якого пріоритетного напрямку, до прикладу, інклюзії. Ще є проєктне фінансування: ми заклали можливість надання грантів некомерційними товариствами на місцях. Таким чином у нас можуть з'явитися сотні умовних «громадських УКФ» по всій країні. П’ятий тип фінансування – це послуги на замовлення держави чи громади. І останній – це комерційні продукти (квитки, оренда, мерч, а також книгарні, кав’ярні та ресторани при закладах культури). Відтак більша частка фінансування буде надходити на конкурсних засадах, натомість буде менше гарантованого роздавання грошей. Це зробить систему фінансування культури більш прозорою та ефективною.

Четвертий компонент реформи – заохочення нових моделей інституційної взаємодії. Перша складова тут – це принцип розділення (або декаплінгу), що передбачає розведення інституції культури та оператора майна. Ця опція дає можливість кільком інституціям працювати на одній території, а оператору майна – повністю експлуатувати споруду за призначенням. Другою складовою є формування ринку спроможних культурних операторів: оператори майна зможуть управляти кількома об’єктами інфраструктури, а інституції – здійснювати діяльність на базі різних об’єктів.

Фото: надано RES-POL Володимир Воробей

Наступний компонент – оновлення системи статусів. Будуть окремі статуси інституцій критичної інфраструктури та інституцій, що будують навколо себе екосистеми. Існуючі ж статуси та прив’язані до них пільги будуть переглянуті. Окрім того, повноваження держави, громади та керівника щодо культурних інституцій будуть чітко розмежовані.

Шостий компонент реформи – це регулювання доступу до культурних послуг та культурної інфраструктури. Тут є три ключові показники. По-перше, громади повинні мати певну площу інфраструктури на кількість населення з відкритим доступом, по-друге – певний відсоток бюджету громади має йти на фінансування культури та креативних індустрій, по-третє – має бути відкритий доступ до інфраструктури.

Сьомий компонент – нові принципи мережі інституцій культури та креативних індустрій. Тут також важливу роль відіграватиме реєстр інституцій культури – на публічне фінансування зможуть претендувати виключно заклади, що туди занесені. Також мають з’явитися державні платформи взаємодії з ключовими секторальними мережами – майданчики для взаємодії та policy-діалогів для театральної, музейної та інших спільнот в культурі. Окрім того, буде запущено державну програму мережування в культурній сфері, що буде спрямована на посилення спроможності та розвитку компетенцій культурних дієвців.

Передостанній компонент реформи – нові підходи до оцінки ефективності системи. Ми пропонуємо ввести щорічний огляд стану культури та креативних індустрій, що включатиме аналіз стану інституцій та ефективності їхньої роботи. Ключовою інституцію в цій частині стає Український центр культурних досліджень при МКСК. Також реформа передбачає проведення регулярних (що три роки) соціологічних досліджень щодо культурної пропозиції від інституцій – її якості, доступу, залученості аудиторії тощо.

Фото: facebook/Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва Центральна бібліотека ім. Т.Г.Шевченка для дітей м. Києва

І останній компонент – це підтримка трансформації та індивідуальні траєкторії реформування. Це постійне відстеження та аналіз процесу трансформації мережі закладів культури, методична підтримка та моніторинг перебігу реформи. Для цього з’являться офіси підтримки реформи на обласному або міжрегіональному рівні.

Чи вже є розроблена дорожня карта впровадження реформи? Якщо є, як вона виглядає?

Ми розробили низку принципів впровадження реформи. Перший з них – це створення нового перед демонтажем старого, адже не можна просто зруйнувати існуючу систему, хай якою недосконалою вона є. Другий принцип – терпляча проактивність всіх залучених сторін. Третій – пильнування ефективності процесу реформи. І останній принцип – це робота у продуктивній коаліції зацікавлених сторін.

Також ми з командою визначили 10 стратегічних напрямків впровадження реформи: розробка політик, юридична та інституційна підтримка, інституційна підготовка закладів культури, програмний супровід та інші. За всіма цими напрямками відбуватиметься постійна робота на всіх етапах реалізації реформи. Всього цих етапів буде п’ять.

Перший займе близько трьох років, і включатиме, зокрема, лібералізацію діяльності закладів культури й тестування нової системи фінансування. Наступний етап – це комплексні пілотні проєкти та робота з нормативно-правовою базою (зокрема прийняття рамкового закону, присвяченого реформі). Третій етап – формування нових компонентів системи національного рівня. Тут вже йдеться про вмонтування цілих структурних одиниць нової системи та демонтаж старих. На четвертому етапі ми вже матимемо оновлену систему культурних інституцій, зростання відсотку конкурсного фінансування, систему постійного навчання та розвитку компетенцій для фахівців сфери культури. На останньому ж етапі з’являться центри підтримки реформи на регіональному та трансрегіональному рівні, інституції вже матимуть індивідуальні траєкторії розвитку, також буде сформовано базу кейсів інституційної трансформації закладів культури.

Фото: надано RES-POL Володимир Воробей

Ти окреслив досить далекий горизонт, близько 10 років. Сфокусуймося на першому етапі. Які ти бачиш тут потенційні виклики – ефективність впровадження ваших напрацювань з боку МКСК, можливий опір системи? І які є механізми протидії цим загрозам?

Я бачу тут кілька потенційних викликів. Перший – це низька інституційна спроможність МКСК. Ризикну передбачити, що вона такою і лишиться: по-перше, через воєнний стан, а, по-друге, через постійну зміну ключових кадрів. Проте наразі з боку МКСК ми бачимо готовність до співпраці.

Другий вагомий ризик – це досить обмежене коло експертів, що розуміють сферу культури як суспільну систему. Якщо з податками, системою регіонального розвитку системно працюють більше фахівців, то культура (особливо з точки зору економіки та фінансування) все ще залишається tabula rasa. І це проблема, адже навіть якщо «залити» реформу грошима, це не замінить експертизи та системного розуміння сфери.

І третій ризик – це гроші. Без системної зовнішньої підтримки з боку міжнародних партнерів поступ цієї реформи може опинитися під питанням. Якщо донори не надаватимуть підтримки напряму, доведеться шукати спосіб інтегрувати цю реформу до Ukraine Facility Plan. Наразі відомо, що у вересні має бути оновлений план заходів до стратегії культури, куди можна буде внести всі напрацьовані завдання першого цілісної реформи мережі закладів культури.