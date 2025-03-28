Кабмін схвалив Стратегію розвитку культури України до 2030 року

Уряд ухвалив сьогодні Стратегію розвитку культури України на період до 2030 року і операційний план її реалізації на 2025–2027 роки, повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

“Це перший комплексний стратегічний документ у сфері культури, що пропонує її нове бачення в широкому контексті державотворення, зокрема як важливого елементу національної безпеки та сталого розвитку держави”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Стратегія має утвердити культуру як базис національної ідентичності, потужний чинник соціальної згуртованості, розвитку людського капіталу та впізнаваності України у світі.

“У Стратегії є три основні задачі: зберегти, розвинути і поширити. Перша задача ‒ збереження культурної спадщини. Ми особливо відчули нагальність цієї задачі в умовах послідовних дій зі знищення агресором нашої ідентичності. Друге ‒ це розвиток культури, що вимагатиме зміцнення системи підготовки кваліфікованих кадрів: реставраторів, музейників, бібліотекарів, і звісно потужних управлінців. І нарешті третє ‒ донести до світу усвідомлення тисячолітньої історії України та її культури як невіддільної частини”, ‒ зазначив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.

Проєкт Стратегії обговорювали з партнерами з Європейського Союзу, що дозволило врахувати кращі європейські практики, які базуються, зокрема, на положеннях Робочого плану ЄС у сфері культури на 2023–2026 роки.

У розробці Стратегії Мінкультури надавали експертну підтримку аналітики проєкту "Швидка експертна підтримка політики у сфері культури та медіа в Україні" (RES-POL), що фінансується Європейським Союзом.