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Салман Рушді анонсував першу книгу після замаху на його життя

“Одинадцята година”, яка складається з трьох новел, розділених прологом та епілогом, вийде у друк 4 листопада цього року. 

Салман Рушді анонсував першу книгу після замаху на його життя
Салман Рушді
Фото: EPA/UPG

Письменник Салман Рушді планує випустити свій перший художній твір після замаху на його життя у 2022 році, повідомляють Euronews.

The Eleventh Hour (Одинадцята година), яка складається з трьох новел, розділених прологом та епілогом, вийде у друк 4 листопада цього року. У своєму анонсі книги видавець Penguin Random House описав її як “зворушливу, майстерну збірку історій, які переносять нас по всьому світу від районів Бомбея до елітних англійських університетів”.

“Нова фантастика Салмана Рушді переміщається між місцями, де він виріс, де жив, досліджував і покинув їх. Роблячи це, він ставить фундаментальні запитання, з якими ми всі колись стикаємось. Як можна впоратися з цим, пристосуватись або заборонити входити в одинадцяту годину, завершальний етап свого життя? Як можна попрощатися з місцями, які ви зробити домом?”, ‒ йдеться у пресрелізі.

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Сам Рушді описав книгу так: “три новели в цьому томі, всі написані за останні дванадцять місяців, досліджують теми та місця, які були в мене на думці – смертність, Бомбей, прощання, Англія (особливо Кембридж), гнів, світ, Америка. А також Гойя, Кафка та Босх”.

Хоча останній роман Рушді “Місто перемоги” був опублікований у 2023 році, він завершив його до замаху, який стався через 33 роки після того, як тодішній верховний лідер Ірану аятола Хомейні видав фетву, яка вимагає його страти в покарання за роман “Сатанинські вірші”.

Фото: Random House

Більше про Салмана Рушді

Рушді ‒ письменник, публіцист індійського походження, президент і засновник Міжнародного парламенту письменників, творець низки всесвітньо відомих творів і член Королівського літературного товариства.

За роман “Сатанинські вірші” іранський духовний лідер Аятолла Хомейні, визнавши книгу блюзнірською і віровідступницькою, закликав стратити автора, після чого Велика Британія й Іран на кілька років розірвали дипломатичні відносини. У 2022 році письменник був важко поранений після нападу під час виступу в Нью-Йорку.

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