Рушді після нападу втратив зір на одному оці

Британський письменник Салман Рушді унаслідок ножового нападу, який стався у серпні, втратив зір на одному оці, одна його рука стала недієздатною.

Про це повідомляє Sky News.

«У нього (Рушді – ред.) було три серйозні поранення у шию. Одна рука недієздатна, тому що перерізані нерви. І ще близько 15 ран на грудях і тулубі», - заявив агент письменника Ендрю Вайлі.

Він додав, що Рушді також втратив зір в одному оці. Водночас Вайлі заявив, що не може надати інформації про місцезнаходження письменника.

Рушді, народжений в Бомбеї, переїхав до Великої Британії підлітком. Покійний іранський лідер Рухолла Хомейні в 1989 році видав фетву, що закликала до вбивства письменника. Це відбулося після публікації книги The Satanic Verses. Деякі мусульмани негативно сприйняли цю книгу через одного з героїв, який, на їхній погляд, ображає пророка Мухаммеда.

Письменник тривалий час жив під поліцейською охороною. У 2020 році Рушді переїхав до США.

Нагадаємо, що 12 серпня Рушді отримав понад десять ножових поранень на сцені, де збирався прочитати лекцію. 24-річного Хаді Матара з Нью-Джерсі, який напав на нього, було затримано. Він відмовився визнати провину.