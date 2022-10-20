Росіяни замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС, у разі підриву постраждають сотні тисяч людей, - Зеленський

Російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. У разі підриву може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України.

Про це у зверненні до Європейської Ради повідомив Президент Володимир Зеленський.

За його словами, дамба ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води.

"Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження.

"...вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою", - наголосив Президент.

Він додав, що Росія підготувала все, щоб здійснити теракт. Для цього українських працівників вигнали з Каховської станції, там перебувають лише громадяни РФ.

Зеленський підкреслив, що міжнародна спільнота має негайно діяти, щоб "Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу".

"Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби. Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну", - додав глава держави.

Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни, рашисти можуть вважати, що підрив дамби міг би прикрити їхній відступ з правого берега Дніпра та запобігти або затримати просування Сил оборони України через річку.