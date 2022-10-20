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Швейцарія допоможе Україні придбати специфічні хімреактиви для ідентифікації загиблих

Представники обох держав підписали нині договір про посилення співпраці.

Швейцарія допоможе Україні придбати специфічні хімреактиви для ідентифікації загиблих
Фото: Пресслужба Мінреінтеграції

Швейцарія допоможе Україні закупити специфічні хімічні реактиви, які необхідні для ідентифікації загиблих.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Така допомога надійде в межах посилення співпраці між обома державами. Сьогодні Уповноважений зі зниклих безвісти Мінреінтеграції Олег Котенко в присутності президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля підписав договір про посилення співпраці з Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії.

Крім цього, міжнародні партнери допоможуть із оснащенням регіональних представництв офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти. Також українська сторона зможе долучитися до програм обміну досвідом із міжнародними експертами, які працюють у чутливій сфері пошуку зниклих безвісти.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прибув з візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який хоче "скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни".

Раніше Швейцарія, Великобританія і НАТО заявили, що не визнають результати жодного псевдореферендуму на тимчасово окупованих Росією українських територіях.

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