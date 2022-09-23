З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
Міцніші за сталь. 188 захисників Азовсталі звільнено з полону, операція триває
ГоловнаСвіт

НАТО, Велика Британія і Швейцарія відреагували на псевдореферендуми: "Не визнаємо результати жодного"

Мелінда Сімонс зазначила, що окупантам для їхніх "результатів" і голосування проводити не потрібно – вони оголосять ті, які їм потрібні. 

НАТО, Велика Британія і Швейцарія відреагували на псевдореферендуми: "Не визнаємо результати жодного"
Фото: Рух Жовта стрічка у Telegram

Світова спільнота не збирається визнавати фіктивні російські референдуми, влаштовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс зазначила, що "результати" цих псевдоголосувань очевидні заздалегідь. "Будуть оприлюднені результати того, чого не сталося. Цікаво, чи взагалі когось покличуть на голосування. Їм це не потрібно. Результат майже напевно вирішений", – наводить її слова CNN.

Федеральна рада Швейцарії виступила із засудженням фіктивних референдумів. 

"Референдуми, які зараз відбуваються на українських територіях, частково окупованих Росією, не відповідають закону і є нелегальними згідно з міжнародним правом", – зазначили в заяві. 

Там додали, що Рада "не визнає результати жодного з цих референдумів". 

НАТО теж висловила рішуче засудження проведення так званих референдумів щодо незаконного приєднання української території до РФ.

"Союзники не визнають і ніколи не будуть визнавати незаконну анексію Криму Росією. Фіктивні референдуми в Запорізькій, Луганській, Донецькій, Херсонській областях не мають законності і будуть грубим порушенням Статуту ООН. Члени НАТО не визнають їх незаконної анексії", – сказано в повідомленні. 

Нагадаємо, що сьогодні – перший день, коли окупанти примушують силою українців брати участь у фейкових опитуваннях щодо "приєднання" тимчасово окупованих територій до складу РФ. Вони планують робити це до 27 вересня.

Влада закликає українців не відкривати двері, оскільки окупанти для "голосування" вдираються просто в оселі в супроводі озброєних солдатів. 

Україна звільнятиме всі свої території, а результати фейкових референдумів не будуть визнаватися. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також