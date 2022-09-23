Участь у псевдореферендумі – це найстрашніша зрада. Мешканців окупованих територій закликали ігнорувати фарс Росії

Мешканці тимчасово окупованих територій повинні усіма способами ігнорувати сфальшований окупантами процес "голосування" на псевдореферендумах щодо незаконного приєднання до Росії.
Заклики у телеграмі оприлюднив мер Енергодара Іван Федоров.
Він зазначив, що участь у референдумі – це:
- підтримка кривавого плану з ескалації війни проти України;
- добровільно стати частиною закритого тоталітарного суспільства;
- узяти на себе частину відповідальності за воєнні злочини у Бучі, Бородянці, Маріуполі, Ізюмі;
- погодитися на створення обіцяного гауляйтерами Запорізького ГУЛАГу;
- погодитися на мобілізацію чоловіків віком 16 – 55 років для поповнення гарматного мʼяса росармії;
- вчинити кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".
"І головне: участь у псевдореферендумі – це найстрашніша зрада. Себе, своєї сімʼї, всіх українців, своєї країни!" – наголосив він.
Федоров закликав не відкривати двері агітаторам.
"Не ходіть на виборчі дільниці. Повністю ігноруйте весь виборчий процес. Тримайтесь якнайдалі від росвійськових і ворожої техніки. Наші героїчні Збройні сили України обовʼязково звільнять всі окуповані території від рашизму", – наголосив він у повідомленні.
Нагадаємо, що за добровільну участь у сфальшованих референдумах передбачена відповідальність. До 15 років позбавлення волі можуть отримати ті колаборанти, які причетні до їх організації. ГУР Міноборони має список таких осіб із повним переліком їхніх злочинів.