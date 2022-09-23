Люди живуть без водопостачання, електроенергії і газу.

У прифронтових населених пунктах Херсонської області зруйновані житлові будинки й інфраструктура. Російська армія обстрілює їх з артилерії, "Градів", "Ураганів" та "Смерчів".

Про це повідомляє у Facebook поліція Херсонської області.

"У селі Новопавлівка Бериславського району майже не лишилося вцілілих будинків, через руйнування об’єктів інфраструктури кілька місяців люди живуть без водопостачання, електроенергії та газу. Цей населений пункт розташований лише за 6 км від місця, де тривають активні бойові дії, тож ворог цілить по житлових кварталах, де немає військових об’єктів", – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Зазначається, що до війни у селі мешкало понад 700 жителів, які займалися вирощуванням городини, працювали на місцевому фермерському господарстві. Зараз намагаються вижити та дочекатися перемоги менше 100 людей. По мирних мешканцях російська армія гатить з артилерії, "Градів", "Ураганів" та "Смерчів".

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

На місці деяких будинків утворилися величезні вирви, що дають уявлення про боєприпаси, які використовує ворожа армія проти мирного населення. Майже всі оселі – без дахового покриття, з посіченими фасадами та потрощеними вікнами.

Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Нагадаємо, окупанти продовжують обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонщини, цілеспрямовано б’ють по цивільній інфраструктурі, повідомили в ОВА. У тимчасово окупованих громадах ворог посилює фільтраційні заходи, тероризуючи місцеве населення. Щодня надходять повідомлення про масові факти мародерства російськими військовими. Викрадають автомобілі, а майно з будинків вивозять вантажними автомобілями.