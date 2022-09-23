З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
ГоловнаСуспільствоВійна

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 українців, 44 людини дістали поранення, – ОП

Найбільше загиблих у Донецькій області.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинули 11 українців, 44 людини дістали поранення, – ОП
Фото: ДСНС у Telegram

В Україні через збройну агресію Російської Федерації упродовж минулої доби загинули 11 осіб, ще 44 отримали поранення.

Про це повідомили в Офісі президента.

"Наслідки збройної агресії РФ. Жертви серед цивільного населення: загинуло – 11 осіб, поранено – 44 особи", – йдеться у повідомленні.

 

За даними ОВА, на Дніпропетровщині двоє людей загинули, ще 10 дістали порання, на Донеччині – семеро осіб загинули, 17 дістали поранення, у Запорізькій області – одна людина загинула і чотирьох поранено, на Сумщині – четверо поранених, на Харківщині – одна людина загинула та дев’ять дістали поранення.

Нагадаємо, 21 вересня від дій російських окупантів загинули шестеро мирних жителів Донецької області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також