Учора росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини

Минулої доби від дій російських окупантів загинули шестеро мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 20 вересня росіяни вбили шістьох мирних жителів Донеччини: двох – у Бахмуті, одного – у Торецьку, одного – у Дружбі, одного – у Георгіївці та одного – у Великій Новосілці. Ще 20 людей отримали поранення”, – розповів Кириленко.

З 24 лютого росіяни вбили на Донеччині 868 цивільних, 2 193 людини були поранені. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.