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Уночі окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС

Через обстріли відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку №6.

Уночі окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС
Фото: Енергоатом

Сьогодні о 01:13 ночі росіяни вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання зв’язку енергоблоку №6 з відкритим розподільчим пристроєм ЗАЕС.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Зазначається, що внаслідок атаки відключились блоковий трансформатор і трансформатори власних потреб енергоблоку. Через втрату живлення відбувся аварійний запуск двох дизель-генераторів систем безпеки для забезпечення роботи насосів охолодження палива.

О 02:00 персонал ЗАЕС знайшов можливість і налагоджено живлення власних потреб енергоблоку №6 від системи шин інших енергоблоків станції. Дизель-генератори 6-го енергоблоку були вимкнені і переведені в режим чергування.

 

“Росіяни продовжують вчиняти акти ядерного тероризму на атомних станціях України. Їх не зупиняє навіть присутність на майданчику Запорізької АЕС інспекторів МАГАТЕ”, – наголошують в компанії.

В Енергоатомі заявили, що вкотре очікують від МАГАТЕ рішучих дій щодо припинення агресивних дій Росії проти цивільних ядерних об‘об'єктів України, допомоги в деокупації ЗАЕС і встановлення зони ядерної та фізичної безпеки навколо атомних електростанцій України.

Нагадаємо, гендиректор МАГАТЕ Рефаель Гроссі наголошує на необхідності створення охоронної зони на ЗАЕС. 

Цього тижня росіяни також обстріляли Південноукраїнську АЕС – ракети впали за 300 метрів від реакторів. Росія не припиняє ядерного тероризму, чим ставить під загрозу не лише Україну, а й інші держави Європи. 

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