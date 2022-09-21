Окупанти спрямували два ударні дрони по Очакову на Миколаївщині

Один дрон був збитий, другий самоліквідувався.

Ворог активізував застосування дронів-камікадзе для ураження об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема і в тилових районах – на суттєвому віддалені від лінії фронту.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Протягом бойового дня ворог наніс 9 авіаційних та 1 ракетний удари по наших позиціях і населених пунктах з мирним населенням”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти спрямували два ударні дрони по прибережній зоні Очакова на Миколаївщині.

Один дрон був збитий, другий самоліквідувався через удар по узбережжю. Люди не постраждали.

“За частинами збитого дрону, ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 20 вересня українські зенітники збили ворожі безпілотники “Оріон” і “Орлан-10” над Херсонською областю.

13 вересня ЗСУ повідомили, що збили Shahed 136 біля Купʼянська – на території, яку українці успішно відвоювали.