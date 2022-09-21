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Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Австралії

Австралія - один із надійних партнерів України у боротьбі проти Росії.

Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Австралії
Фото: Дмитро Кулеба

Голова МЗС Дмитро Кулеба під час розмови зі своєю автралійською колегою Пенні Вонг обговорив подальшу військову допомогу Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я звернувся з проханням розглянути можливість надіслати нам більше Bushmaster, враховуючи важливу роль, яку вони відіграють у протидії російській агресії”, - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що у вересні завдяки Bushmaster Збройні сили України дійшли до річки Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.

Нагадаємо, Bushmaster – австралійські колісні повноприводні бронемашини. Виготовляються Thales Australia на основі ліцензії ірландської компанії Timoney Technology. Не призначені для участі в бою, лише для транспортування військових у район виконання завдання. Мають захист від мін і засідок. 

Австралія подарувала Україні декілька десятків таких машин. 

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