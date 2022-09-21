Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Австралії

Голова МЗС Дмитро Кулеба під час розмови зі своєю автралійською колегою Пенні Вонг обговорив подальшу військову допомогу Україні.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Я звернувся з проханням розглянути можливість надіслати нам більше Bushmaster, враховуючи важливу роль, яку вони відіграють у протидії російській агресії”, - повідомив Кулеба.
Met with Australian Foreign Minister @SenatorWong in New York to thank her for Australia’s unwavering support. We discussed further military aid to Ukraine. I requested to consider sending us more Bushmasters, given the important role they play in countering Russian aggression. pic.twitter.com/BrgPf6VyFr— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 20, 2022
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що у вересні завдяки Bushmaster Збройні сили України дійшли до річки Оскіл і продовжують звільняти Харківщину.
Нагадаємо, Bushmaster – австралійські колісні повноприводні бронемашини. Виготовляються Thales Australia на основі ліцензії ірландської компанії Timoney Technology. Не призначені для участі в бою, лише для транспортування військових у район виконання завдання. Мають захист від мін і засідок.
Австралія подарувала Україні декілька десятків таких машин.