Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
ГоловнаСвіт

Ірландія не зможе надалі розселяти за свій рахунок українців, які прибувають із домашніми тваринами, - посольство

У країні працюють над питанням якнайшвидшого розселення громадян України до більш постійного житла.

Ірландія не зможе надалі розселяти за свій рахунок українців, які прибувають із домашніми тваринами, - посольство
Фото: Facebook/Embassy of Ukraine to Ireland

Ірландія не зможе надалі розселяти за свій рахунок українців, які прибувають з домашніми тваринами.

Про це повідомили українському послу в Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді Ірландії.

Як зазначили в пресслужбі українського посольства, про цю проблему говорили під час координаційної зустрічі посла України в Ірландії Лариси Герасько з представниками Департаменту.

"Посла було поінформовано щодо неможливості, у подальшому, розселення українських громадян, які прибувають з домашніми тваринами, за рахунок ірландської сторони. Рішення щодо відповідних заходів буде прийнято найближчим часом", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Ірландська сторона заявила, що працює над питанням якнайшвидшого розселення українців до більш постійного житла.

Нагадаємо, у липні Ірландія зупинила безвіз для біженців з країн ЄС, щоб звільнити місця для українців.

Ірландія також є однією з держав-членів ЄС, які заморозили найбільше російських активів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також