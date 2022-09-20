Ірландія не зможе надалі розселяти за свій рахунок українців, які прибувають із домашніми тваринами, - посольство

У країні працюють над питанням якнайшвидшого розселення громадян України до більш постійного житла.

Ірландія не зможе надалі розселяти за свій рахунок українців, які прибувають з домашніми тваринами.

Про це повідомили українському послу в Департаменті у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді Ірландії.

Як зазначили в пресслужбі українського посольства, про цю проблему говорили під час координаційної зустрічі посла України в Ірландії Лариси Герасько з представниками Департаменту.

"Посла було поінформовано щодо неможливості, у подальшому, розселення українських громадян, які прибувають з домашніми тваринами, за рахунок ірландської сторони. Рішення щодо відповідних заходів буде прийнято найближчим часом", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Ірландська сторона заявила, що працює над питанням якнайшвидшого розселення українців до більш постійного житла.

Нагадаємо, у липні Ірландія зупинила безвіз для біженців з країн ЄС, щоб звільнити місця для українців.

Ірландія також є однією з держав-членів ЄС, які заморозили найбільше російських активів.