Єрмак із Салліваном обговорили продовження безпекової допомоги українській армії

Американських партнерів проінформували про ситуацію на фронті та заходи для безпеки на деокупованих територіях.

Сьогодні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

Американським партнерам розповіли про ситуацію на фронті та заходи для забезпечення безпеки на деокупованих територіях та відновлення там нормального життя.

Андрій Єрмак поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, а також про те, які заходи проводять для забезпечення безпеки на деокупованих територіях.

Єрмак і Салліван також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії.

Керівник ОПУ подякував американським партнерам за допомогу в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, Салліван заявив, що Білий дім вважає неприпустимими плани Росії провести "референдуми" в деяких окупованих нею частинах України.

Стало відомо, що США можуть надати Україні танки. Але спершу українські військові повинні вміти їх обслуговувати та працювати з ними.