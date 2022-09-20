Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
ГоловнаСуспільствоПодії

Єрмак із Салліваном обговорили продовження безпекової допомоги українській армії

Американських партнерів проінформували про ситуацію на фронті та заходи для безпеки на деокупованих територіях.

Єрмак із Салліваном обговорили продовження безпекової допомоги українській армії
Фото: надано пресслужбою

Сьогодні керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном.

Про це повідомили в пресслужбі ОПУ.

Американським партнерам розповіли про ситуацію на фронті та заходи для забезпечення безпеки на деокупованих територіях та відновлення там нормального життя.

Андрій Єрмак поінформував американську сторону про ситуацію на фронті, а також про те, які заходи проводять для забезпечення безпеки на деокупованих територіях.

Єрмак і Салліван також обговорили продовження безпекової допомоги українській армії.

Керівник ОПУ подякував американським партнерам за допомогу в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, Салліван заявив, що Білий дім вважає неприпустимими плани Росії провести "референдуми" в деяких окупованих нею частинах України.

Стало відомо, що США можуть надати Україні танки. Але спершу українські військові повинні вміти їх обслуговувати та працювати з ними.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також