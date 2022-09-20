Зеленський поспілкувався з керівництвом однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі відеоконференції з членами комітету з управління однієї з найбільших інвестиційних компаній у США та світі Goldman Sachs.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський закликав представників світового бізнесу проявляти стійкість у підтримці української економіки в той час, поки Україна протистоїть російській агресії.

"Ми справжні партнери, і тому ми й від вас хочемо стійкості. Бізнес, який був на території України до повномасштабного вторгнення, ми просимо залишатися й далі інвестувати", – сказав Президент.

Глава держави зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ не припиняли роботу Нацбанк і фінансова сфера, влада виплачувала заробітні плати, пенсії, проводила інші розрахунки тощо. Завдяки реформам до війни Україна змогла відбити масштабні кібератаки Росії, а цифрові державні послуги залишилися доступними для всіх українців.

Зеленський наголосив, що Україна демонструє свою стійкість партнерам, тому влада закликає підтримувати економіку нашої держави, інвестувати та створювати нові робочі місця.

"Підтримайте нас зараз – нам це дуже потрібно. Підтримайте нашу економіку зараз, і ви виграєте в майбутньому", – підкреслив Президент.

Він додав, що хоч під час війни інвестиції ризиковані, та після перемоги України інвестори виграють, бо громадяни отримають сильну мотивацію до відбудови держави.

"Ми показали, що коли світ об’єднаний, допомагає нам зброєю, допомагає нам фінансами, ми можемо протистояти будь-якій колоніальній державі", - сказав Президент.

Під час розмови Зеленський також порушив тему енергетичної та продовольчої криз, які спровокувала РФ, санкції проти держави-агресора та опору російському шантажу.

Нагадаємо, нині Президент провів телефонну розмову з главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.