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Україна арештувала активи двох білоруських компаній на 50 млн гривень

Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління АРМА.

Україна арештувала активи двох білоруських компаній на 50 млн гривень
Фото: Макс Требухов

За клопотанням Миколаївської прокуратури арештовано активи двох білоруських підприємств.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів суд арештував рахунки та майно двох білоруських підприємств, у тому числі два модульні заводи з виготовлення асфальту, важку будівельну техніку вартістю 50 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

Миколаївська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону (ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, на території області функціонують два білоруських підприємства з будівництва доріг, доходи від діяльності яких надходили до бюджету республіки білорусь.

Перевіряється також діяльність цих підприємств щодо можливої підтримки у проведенні збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, раніше прокуратура передала АРМА понад 500 га землі на Київщині, що була у власності росіян.

 

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