Україна арештувала активи двох білоруських компаній на 50 млн гривень

За клопотанням Миколаївської прокуратури арештовано активи двох білоруських підприємств.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням прокурорів суд арештував рахунки та майно двох білоруських підприємств, у тому числі два модульні заводи з виготовлення асфальту, важку будівельну техніку вартістю 50 млн грн. Наразі вживаються заходи щодо передачі арештованого майна в управління АРМА", - йдеться у повідомленні.

Миколаївська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону (ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

За даними слідства, на території області функціонують два білоруських підприємства з будівництва доріг, доходи від діяльності яких надходили до бюджету республіки білорусь.

Перевіряється також діяльність цих підприємств щодо можливої підтримки у проведенні збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, раніше прокуратура передала АРМА понад 500 га землі на Київщині, що була у власності росіян.