Окупаційний проєкт «Псевдореферендум»

Вчора ввечері окупаційні адміністрації НЗФ «ЛНР» та «ДНР» заявили, що до них звернулися так звані «громадські палати», які закликали провести псевдореферендум по возз’єднанню з РФ , що в свою чергу змусило до синхронізації спільних дій ватажків «ЛДНР» Пасічника та Пушиліна.

Фото: today.ua Ставленники Кремля в «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник

Якщо детально розбиратись в цих подіях, то потрібно розуміти, що таке «Громадські палати» НЗФ «ЛДНР» – це незалежний консультативно-дорадчий орган, який забезпечує взаємодію громадян, які мешкають на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей. «ГП створена з метою вибудовування діалогу між громадськістю та владою, контролю за діяльністю органів влади, відстоювання інтересів різних категорій громадян та врахування потреб при формуванні та реалізації державної політики» – таке визначення формується в документах окупантів. Ці громадські палати створені з аналогом таких самих утворень, як в РФ. Їх ідея полягала в тому, щоб сконцентрувати в одне формування всі громадські організації, які є лояльними до Кремля, та через них робити спротив в громадському середовищі – незалежним громадським організаціям, які на сьогоднішній день практично всі підпадають під пресинг диктаторського режиму Путіна.

Наприклад, на тимчасово окупованій території Луганській області «громадську палату» очолює Олексій Карякін – який був очільником так званого «народного совета» НЗФ «ЛНР», тепер він очолив «громадську палату». Слід відзначити, що в 2016 року окупаційна влада подала його в розшук, а також позбавила його усіх посад та повноважень, а на тимчасово окуповану РФ територію Луганщини він повернувся тільки після окупаційного перевороту та зміни ватажка бойовиків НЗФ «ЛНР» Плотницького на Пасічника. У 2019 році він очолив так звану «громадську палату». На тимчасово окупованій РФ території Донецької області «громадську палату» очолює Олександр Кофман, який очолював фейкове «Міністерство іноземних справ» НЗФ «ДНР», займав фейкову посаду «заступника голови парламенту Новоросії», а у 2019 році очолив «громадську палату» НЗФ «ДНР».

Таке ж утворення є і в Росії. Вчора «керівники» цих «громадських палат» Кофман та Карякін звернулися до ватажків НЗФ «ЛДНР» Пасічника та Пушиліна з вимогою про негайне проведення псевдореферендумів. Відразу їх вимогу підтримав голова координаційної ради при громадській палаті РФ Максим Григорьєв. Потрібно знати, що проекти громадських палат на території РФ ініціював та впроваджував перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, який наразі є головним гауляйтером тимчасово окупованих територій України. Нещодавно через громадську палату РФ люди Кирієнка почали реалізовувати проект зі створення реєстру «НКО» (некомерційні організації) на тимчасово окупованих РФ територіях Луганської та Донецької областей для отримання фінансування від фонду президентських грантів РФ з метою фінансування цих «НКО», тобто чергова схема по розпилу окупаційних коштів.

Але повернемося до процесів, які призвели до вимог «громадських палат» НЗФ «ЛДНР». Протягом восьми років існування НЗФ «ЛДНР» в них завжди були різні куратори, які постійно воювали між собою за отримання більших дотацій з Кремля. На сьогодні ситуація не змінилась, окрім того, що Кремль поставив єдиного наглядача за справами на тимчасово окупованих РФ територіях України – Сергія Кирієнка. Але в нього почався потужний конфлікт з місцевими «колаборантськими елітами» (про це я писав у своїй минулій статті), через те, що він почав призначати на ключові посади в НЗФ «ЛДНР» призначенців з РФ, які брали участь в проектах Кирієнка.

Кураторам із силових блоків НЗФ «ЛДНР» Кирієнко заважає, тому вони чинять йому спротив та пишуть доповідні у Кремль про те, що новопризначений гауляйтер не справляється зі своїми обов’язками. Ситуація для Кирієнка і Ко справді критична, тому, що завдяки опору українців та контрнаступу ЗСУ лінія фронту зміщується у бік кордонів з РФ, на окупованих частинах Луганської та Донецької областей справжня паніка, багато посадовців окупаційних адміністрацій середньої ланки просто тікають з окупованих територій, а прикордонники ФСБ РФ в свою чергу все фіксують та передають інформацію у центр, а потім Патрушеву, який все доповідає Путіну.

Кирієнко був одним з тих, хто доповідав Путіну про готовність місцевого населення України підтримати окупаційну армію, а також про «потужні» проросійські настрої в південно-східних регіонах України. Минуло пів року, ЗСУ почали контрнаступ та деокупацію населених пунктів у Харківській області, в РФ муніципальні депутати почали закликати Путіна піти у відставку, одна з силових груп впливу на чолі з Кадировим почала погрожувати Кремлю. Хочу нагадати, що головна сфера діяльності Сергія Кирієнка в АП – це внутрішня політика в РФ. Тобто сумуючи вищенаведене та негативну ситуацію для РФ на тимчасово окупованій території Запорізької та Херсонської областях, у Кирієнка йде провал за провалом.

Вчора ж очільник «громадської палати» НЗФ «ЛНР» Олексій Карякін заявив: «про дату проведення «референдуму» казати ще рано, це справа не одного дня». Карякін підпорядковується Пасічнику, який нещодавно шукав політичної підтримки у Кадирова. А Пушилін навпаки зробив ставку на Андрія Турчака, Сергія Кирієнка та їх оточення. Якщо резюмувати, то вчорашні заяви про проведення псевдореферендуму – це намагання Кирієнка пролобіювати анексію тимчасово окупованих територій України у тому вигляді, у якому наразі проходить лінія фронту і мова зараз вже не йде про південні регіони України. Згадайте, як було, коли Кремль визнавав «незалежність» НЗФ «ЛДНР», все провели за один день: звернення ватажків до держдуми РФ, рекомендації Путіну, його звернення, а через кілька днів почалась воєнна агресія РФ проти України.

За інформацією джерел «Східної правозахисної групи» та «інституту стратегічних досліджень та безпеки», станом на вчора для проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих РФ територіях України все готово. Потрібно розуміти, що ці фейкові події будуть проводитись виключно для зйомки сюжетів пропагандистських ЗМІ з подальшою демонстрацією для громадян РФ, окупанти навіть закупили генератори для організації роботи дільниць в містах, де немає електропостачання. Якщо Кирієнко зможе погодити такий сценарій, то ми побачимо звернення ватажків до Путіна, а може так званих «народних рад» НЗФ «ЛДНР» (які виконують функції «парламентів» квазіутворень») до держдуми РФ, а там вже за алгоритмом дій, як вже було з визнанням НЗФ. Якщо ні, то псевдореферендуми знову будуть перенесені.

Для розуміння того, чому окупанти та саме Кирієнко так поспішають у проведенні псевдореферендумів, по-перше, в них немає вибору, тому, що ЗСУ скоро почне деокуповувати населені пункти Луганської області, а по-друге, проведення псевдореферендумів є однією з основних умов по проведенню транзиту влади в РФ в 2023 році. Але про це я напишу окремий блог.