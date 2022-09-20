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Пушилін закликав до термінових псевдореферендумів про приєднання “ДНР” та “ЛНР” до Росії, – Reuters

Такі заклики спричинені "нервозністю окупаційної адміністрації Донбасу" через успішний контрнаступ ЗСУ.

Пушилін закликав до термінових псевдореферендумів про приєднання “ДНР” та “ЛНР” до Росії, – Reuters
Денис Пушилін в супроводі охорони у Донецьку, 11 квітня 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Голова окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін закликав до термінових “референдумів” про приєднання “ДНР” та “ЛНР” до Росії.

Про це пише Reuters.

“Голова московської сепаратистської адміністрації в Донецьку Денис Пушилін закликав свого колегу-сепаратиста у Луганську об'єднати зусилля для підготовки референдуму про приєднання до Росії”, – йдеться у повідомленні. 

Такі заклики спричинені “нервозністю адміністрації Донбасу, що підтримується Москвою, через успіх нещодавнього наступу України”, зазначає видання.

Нагадаємо, наразі через контрнаступ українських сил на Херсонщині окупанти не можуть провести псевдореферендум про "приєднання до РФ".

Також відомо, що російські окупанти перенесли проведення псевдореферендуму в Енергодарі з початку вересня на листопад. А у Маріуполі вони його призначили на 4 листопада.

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