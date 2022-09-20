У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ під час контрнаступу не виправдали очікування Вашингтона, – дезінформація від глави Держдуми

“Зеленський обіцяв перемогу. Результат розчарував Захід".

ЗСУ під час контрнаступу не виправдали очікування Вашингтона, – дезінформація від глави Держдуми

Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що “Збройні сили України під час контрнаступу не виправдали очікування Вашингтона та Брюсселя”.

Його цитує Центр протидії дезінформації при РНБО

“Зеленський обіцяв перемогу. Результат розчарував Захід. (Водночас) американці та європейці… не готові платити за політику війни на користь олігархів та нацистів. Зрозуміли, що перемоги із Зеленським не буде. А за поразку відповідати не хочуть”, – сказав окупант.

Окрім того, реагуючи на заяву президента України Володимира Зеленського про злочини РФ в Ізюмі, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: “це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії”.

Ще одна дезінформація від керівника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Нібито “непереконливо виглядали пояснення США та України щодо … дотримання етичних норм під час досліджень на військовослужбовцях, малозабезпечених громадянах та пацієнтах психлікарень”.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала “хороших росіян” пропагандистською зброєю ворога: коли вони є, то режим у РФ вже не такий ніби й авторитарний. Окрім того, їхнє існування є гарним аргументом для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом.

Вона закликала не плутати поле битви. “Нам “хороші” росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському – хай достукуються до своїх співгромадян”, – йдеться у її заяві. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також