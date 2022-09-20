ЗСУ під час контрнаступу не виправдали очікування Вашингтона, – дезінформація від глави Держдуми

Глава Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що “Збройні сили України під час контрнаступу не виправдали очікування Вашингтона та Брюсселя”.

Його цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Зеленський обіцяв перемогу. Результат розчарував Захід. (Водночас) американці та європейці… не готові платити за політику війни на користь олігархів та нацистів. Зрозуміли, що перемоги із Зеленським не буде. А за поразку відповідати не хочуть”, – сказав окупант.

Окрім того, реагуючи на заяву президента України Володимира Зеленського про злочини РФ в Ізюмі, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив: “це той же сценарій, що в Бучі. За одним сценарієм все розвивається. Це брехня. Це брехня, і звичайно ж, ми відстоюватимемо правду у всій цій історії”.

Ще одна дезінформація від керівника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ. Нібито “непереконливо виглядали пояснення США та України щодо … дотримання етичних норм під час досліджень на військовослужбовцях, малозабезпечених громадянах та пацієнтах психлікарень”.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала “хороших росіян” пропагандистською зброєю ворога: коли вони є, то режим у РФ вже не такий ніби й авторитарний. Окрім того, їхнє існування є гарним аргументом для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом.

Вона закликала не плутати поле битви. “Нам “хороші” росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському – хай достукуються до своїх співгромадян”, – йдеться у її заяві.