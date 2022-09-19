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Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених територіях і обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам, – ГУР

За словами окупантів, освіта, вік, фізичний та моральний стан призовників не мають жодного значення, а кожного російського пенсіонера влада РФ обов’язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі".

Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених територіях і обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам, – ГУР
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на території Луганщини, яку було окуповано у 2022 році.

Про це повідомляє ГУР МО.

"Зокрема у Сєвєродонецьку планувалось знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад другого армійського корпусу та підрозділи так званої народної міліції. Наразі програма "мобілізації" повністю провалена", – йдеться у повідомленні.

На зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели у селищі Мирне на Херсонщині за участі військових РФ, обговорювалося питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції". Окупанти зазначили, що освіта, вік, фізичний і моральний стан не мають жодного значення.

Окрім цього, на зборах обговорювали питання отримання паспортів РФ та майбутнього пенсійного забезпечення. Представники окупаційної адміністрації розповіли про "високий рівень життя" пенсіонерів РФ. А також, що кожного з них влада обов’язково щорічно "відправляє у туристичні подорожі".

Раніше ГУР повідомляло, що підрозділи окупантів на Херсонщині не можуть забезпечити себе питною водою. Деякі окупанти, які відмовилися брати участь у бойових діях, обеззброєні та відпущені командирами "на вільні хліба", жебракують у місцевих жителів і шукають можливості повернутися додому.

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