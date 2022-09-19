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У Львові попрощалися з героями, які загинули в боротьбі з російськими окупантами

Чин похорону відбувся в Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Фото: Іван Станіславський

Сьогодні, 19 вересня, у Львові попрощалися із загиблими на фронті захисниками Андрієм Романівим та Олегом Курським. Чин похорону відбувся об 11-й годині у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Олег Курський (02.04.1987 – 12.09.2022) родом із Донеччини. Закінчив державний вищий навчальний заклад «Донецький технікум промислової автоматики». У 2014 році переїхав до Львова. Працював старшим екологічним інспектором у регіональному ландшафтному парку «Знесіння». Навчався в магістратурі Українського католицького університету та активно займався волонтерською діяльністю для забезпечення потреб ЗСУ. Був одним із засновників ГО «Коло честі» та головою відокремленого підрозділу громадської організації «Українська народна рада Донеччини та Луганщини» в місті Львові.

<b>Олег Курський</b>
Фото: Іван Станіславський
Олег Курський

Андрій Романів (13.12.1969 –13.09.2022) – уродженець села Затемне Львівської області. Після завершення навчання у школі здобув професійно-технічну освіту. Згодом вступив на військову службу. У мирний час працював комірником у мережі продуктових магазинів «АТБ-Маркет». З початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів. Боронив Україну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України. У Андрія Романіва залишилися дружина, донька, син, двоє братів та сестра.

<b>Андрій Романів</b>
Фото: Іван Станіславський
Андрій Романів

По завершенню поминальної служби на площі Ринок відбулась традиційна церемонія прощання. Сотні львів’ян, міський голова та представник командування ОК «Захід» зустріли похоронну процесію хвилиною мовчання. Героїв поховали на полі почесних поховань Личаківського цвинтаря.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Цього ж дня Львів віддавав останню шану ще трьом Героям, які полягли у боротьбі із загарбниками. О 15-й годині відбувся чин похорону за Ігорем Касьяновим, Богданом Сенишиним та Максимом Шпенником.

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