Нема спланованої операції щодо псевдоволонтерів, але є багато інформації про зловживання гуманітаркою, – Костін

Спланованої операції щодо псевдоволонтерів та псевдогуманітарної допомоги немає. Однак є дуже багато інформації щодо різних зловживань, які стосуються гуманітарної допомоги, і правоохоронці опрацьовують ці дані.

Про це генеральний прокурор Андрій Костін розповів у інтервʼю LB.ua.

"Тим часом органи досудового розслідування оперативно отримують інформацію про певні зловживання з гуманітарною допомогою. Тут дуже багато різних ситуацій. Починаючи з того, що під виглядом гуманітарної допомоги провозиться що завгодно, оскільки, ви знаєте, вона не доглядається на митниці. Якщо є заява, декларація, що вона адресована якійсь військовій адміністрації, не має митниця права її доглядати. Якщо ніхто не може перевірити, що там було, куди воно було вивантажено, що далі з цим робиться, щось потім може бути продано, і такі факти також є", – наголосив він.

Крім того, органи місцевого самоврядування, зазвичай, за бюджетні кошти, за кошти мешканців громади купують щось і потім надають гуманітарну допомогу якійсь військовій частині.

"Але коли ми отримуємо інформацію, що вони, наприклад, купили за ціною, яка в пʼять разів перевищує ціну у звичайному магазині, якусь гречку чи макарони, як ми можемо на це не реагувати? Те, про що ви говорите, мабуть, стосується продажу тих товарів, які завозять як гуманітарну допомогу. І тут також є багато різних ситуацій. Є, наприклад, справи, які стосуються того, що збираються кошти з громадян, потім на ці кошти завозиться гуманітарна допомога, а потім вона продається. Багато проваджень щодо автомобілів. Вони завозяться як гуманітарна допомога, а потім продаються. Це не стосується всіх благодійних організацій або всіх волонтерів, у жодному сенсі. Але коли такі факти є, ми не можемо на це не реагувати, тому що парламент криміналізував продаж гуманітарної допомоги з метою отримання вигоди", – пояснив він.

За словами Костіна, з моменту його призначення він завжди вимагав, щоб обшуки в подібних справах проходили "з повагою".

"Не може бути ніяких масок-шоу, якихось попередніх висновків, які публічно кимось з правоохоронних органів робляться, якихось заяв. Ми маємо бути дуже обережними з цими питаннями. Але якщо інформація є, ми не можемо просто заплющити очі. Тому я прошу всіх ставитися до цього виважено, і кожен випадок буде дуже ретельно перевірятися. Особливо, коли мова йде про ті організації, які вже мають репутацію і довіру в певній спільноті громадян або на рівні регіону, або якогось міста", – заявив генпрокурор.

Нагадаємо, в червні голова великого одеського благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова заявила, що на її організацію нібито "відкрита справа в СБУ".

Ножевнікова повідомила, що за її запрошенням протягом двох тижнів у фонді працює аудит Міноборони, вона надала доступ до всіх документів щодо отримання та передачі допомоги.

У серпні Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід для львівського художника Олеся Дзиндри та волонтера Юрія Музичука. Правоохоронні органи звинуватили їх у продажу автомобілів, які завозили з-за кордону з нульовим розмитненням як гуманітарну допомогу.

У вересні поліція провела обшуки у помешканнях львівських волонтерів Святослава Літинського та Назарія Островського. Літинський та Островський є фігурантами у кримінальному провадженні щодо незаконного продажу гуманітарної допомоги – автомобілів.

Островський заявляв, що, наскільки він розуміє, питання в правоохоронців виникли не стільки щодо нього з Літинським, скільки щодо капелана, якому ці авто призначалися.

Повідомлення про підозри в розкраданні чи продажі гуманітарки зловмисниками, які не є відомими волонтерами, також періодично зʼявляються.