​Окупанти вночі активно стріляли на Донецькому та Горлівському напрямках, – ОВА

У Бахмуті влучили в багатоповерхівку, під завалами можуть бути двоє людей.

Російські окупанти у ніч на вівторок обстріляли Бахмут, Хромово, Авдіївку, Сіверськ та Богоявленку Вугледарської громади на Донеччині. Обсяги руйнувань встановлюються.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Цієї ночі росіяни продовжували активно стріляти на Донецькому та Горлівському напрямках", – написав він.

Так, близько 01:00 ночі росіяни завдали авіаудару по Бахмуту і влучили в багатоповерхівку. У будинку обрушилися три під’їзди. Під завалами можуть перебувати двоє людей. На місці працюють рятувальники.

Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромове – одну людину поранено.

"Гучно минула ніч у Сіверську. Унаслідок обстрілів зруйновано щонайменше два приватних будинки. Інформація про постраждалих поки що не надходила", – зазначив Кириленко.

Уночі росіяни також обстріляли стару частину Авдіївки, вранці – центральну. За попередньою інформацією, без жертв.

О 00:30 обстрілів зазнала Богоявленка Вугледарської громади. Обсяги руйнувань встановлюються.

Нагадаємо, вночі і зранку 19 вересня російські військові обстрілювали Торецьк, Краматорськ і Авдіївку Донецької області. Окупанти застосували ракети, артилерію та авіацію.