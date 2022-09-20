Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину з "градів"

Ворог випустив по містах та селах понад 100 снарядів.

Російські окупанти всю ніч обстрілювали з "Градів" Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

"Дніпропетровщина. Росіяни всю ніч тероризували Нікопольщину обстрілами… Накрили «градами» та важкою артилерією три громади – Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. Ворог ударив по ним пʼять разів. Випустив на міста та села понад 100 снарядів", – написав він.

Попередньо, люди не постраждали. Масштаби руйнацій уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція.

В інших районах минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо, останні дні росіяни постійно обстрілюють Дніпропетровщину з “градів” і важкої артилерії.