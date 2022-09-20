На Київщині викрили "конвертцентр" із обігом понад 3,5 млрд гривень

Співробітники Бюро економічної безпеки викрили діяльність конвертаційного центру з обігом понад 3,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Правоохоронці досліджували діяльність Держгеокадастру одного з районів Київської області та встановили, що службові особи, зловживаючи своїм становищем, здійснювали правопорушення під час прийняття рішень, щодо передачі земельних ділянок у власність фізичним та юридичним особам.

Наразі проведено вісім санкціонованих обшуків в приміщенні сільської ради, офісних та житлових приміщеннях фігурантів.

За результатами проведених обшуків в одному з офісних приміщень, вилучено 346 печаток суб’єктів господарювання серед них нерезиденти, офшорні компанії, реквізити яких використовувалися для виведення грошових коштів за кордон, а також вилучено боєприпаси та вибухові речовини тощо. Також були виявлені печатки благодійних організацій, які на даний час перевіряються на причетність до фактів розкрадання благодійних коштів.

Наразі співробітники БЕБ та Нацполіції проводять аналіз вилученої під час обшуків документації для встановлення всіх фігурантів причетних до злочинної діяльності. Земельні ділянки загальною площею 209 га, що розташовані в межах зазначеної ОТГ арештовані районним судом міста Києва.

Нагадаємо, в червні минулого року в Києві викрили конвертаційний центр з обігом понад 1 млрд гривень.