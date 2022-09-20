Біля Нової Каховки ЗСУ потопили баржу з військовими та озброєнням РФ

Ворог намагався провести штурмові дії силами мотострілецького взводу в напрямку Давидів Брід – Білогірка на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Вчасно виявлений та зупинений артилерійським вогнем. Із втратами ретирувався”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти також хотіли влаштувати альтернативну переправу через Дніпро, в районі Нової Каховки та Козацького, однак успіху не мали.

“Наведення переправи не витримало вогневого контролю й зупинилося. Баржа, завантажена озброєнням, технікою та особовим складом, потрапивши під вогневе ураження, поповнила підводний флот окупантів”, – додали в ОК.

Протягом бойового дня ворог також продовжував обстріли наших позицій вздовж лінії фронту, по прилеглих територіальних громадах, завдав три авіаційні та три ракетні удари.

Нагадаємо, ввечері 19 вересня російська армія вдарила по Баштанському району Миколаївської області. Ворог бив реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч” та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300.