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Україні не вистачає спеціальної техніки для розмінування, – Верещук

"Світова практика показує: після кожного одного дня активних бойових дій треба місяць розміновувати територію". 

Україні не вистачає спеціальної техніки для розмінування, – Верещук
Фото: Анна Стешенко

Україні не вистачає спеціальної техніки, якою проводять розмінування. 

Про це заявила Віце-прем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, спілкуючись із французькими журналістами під час робочої поїздки на Харківщину.

“Для відродження нормального життя на деокупованих територіях передусім треба провести їх масоване розмінування. Лише після цього можна починати відновлення електропостачання, зв’язку, критичної інфраструктури. Зараз Україна гостро потребує допомоги у розмінуванні, наголосила”, – сказала вона.

Верещук зазначила, що світова практика показує: після кожного одного дня активних бойових дій треба місяць розміновувати територію. 

“Чим швидше ми проведемо розмінування звільнених міст і сіл, тим швидше вони “оживуть”. Нам також потрібно розміновувати автошляхи, щоб люди могли евакуюватись зі все ще небезпечних місць. Але зараз нам не вистачає спеціальної техніки, якою проводять розмінування. Нам потрібна допомога, і ми на неї дуже розраховуємо. Просто зараз!”, – підкреслила міністерка.

Нагадаємо, начальник управління піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олег Бондар заявив, що з початку війни майже половина території України, потенційно, була забруднена вибухонебезпечними предметами.

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