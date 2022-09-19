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На деокупованих територіях Харківщини жителям почали виплачувати по 1200 грн, - Верещук

Це пілотний проєкт, зазначила віцепрем’єр-міністр.

На деокупованих територіях Харківщини жителям почали виплачувати по 1200 грн, - Верещук
Фото: Telegram/Ірина Верещук

На звільнених територіях Харківської області почали виплачувати разову грошову допомогу жителям.

Про це повідомила в соцмережах віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Проєкт - пілотний. Фінансову підтримку надали Товариство Червоного Хреста України та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини... Дякую Укрпошті за організацію доставки та роздачі грошей", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, нині Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило інструкцію для мешканців деокупованих територій щодо того, як зняти готівку з картки там, поки не працюють банківські відділення та банкомати.

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