На деокупованих територіях Харківщини жителям почали виплачувати по 1200 грн, - Верещук

На звільнених територіях Харківської області почали виплачувати разову грошову допомогу жителям.

Про це повідомила в соцмережах віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Проєкт - пілотний. Фінансову підтримку надали Товариство Червоного Хреста України та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

"Сьогодні почали платити по 1200 грн кожному готівкою у перших населених пунктах деокупованої Харківщини... Дякую Укрпошті за організацію доставки та роздачі грошей", - зазначила Верещук.

Нагадаємо, нині Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оприлюднило інструкцію для мешканців деокупованих територій щодо того, як зняти готівку з картки там, поки не працюють банківські відділення та банкомати.