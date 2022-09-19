В ОБСЄ засудили "вироки" двом членам місії на Луганщині й закликали звільнити трьох утримуваних співробітників

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау та Генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід засудили "вироки" окупаційного суду Луганщини щодо двох членів спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максиму Петрову та Дмитру Шабанову.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті організації.

Також Рау та Шмід закликали негайно звільнити з-під варти трьох утримуваних членів місії ОБСЄ.

"Наші колеги залишаються співробітниками ОБСЄ та виконували офіційні посадові обов’язки, передбачені в наданому всіма 57 державами-учасницями мандаті. Я призиваю до їх негайного та безумовного звільнення разом з іншим нашим колегою, якого також утримують під вартою", - наголосила генсек організації.

За словами Рау, членів місії вже понад п’ять місяців необґрунтовано утримують під вартою в "невідомих умовах виключно заради чистого політичного театру".

"Це негуманно й огидно", - наголосив очільник ОБСЄ.

В організації додали, що підтримують тісний контакт із "відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з іншими міжнародними організаціями", аби посприяти звільненню утримуваних співробітників місії.

"ОБСЄ продовжує дбайливо ставитися до всіх її співробітників під час і після закриття Місії. ОБСЄ робила та робитиме кроки щодо залучення всіх можливих каналів для забезпечення дотримання привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх посадових осіб ОБСЄ", - йдеться в заяві організації.

Нагадаємо, так званий "Верховний суд ЛНР" засудив співробітника місії ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років ув’язнення за нібито "державну зраду".

Раніше Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Збігнєвом Рау і закликав його докласти зусиль до звільнення з ворожого полону українців, які входили до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.