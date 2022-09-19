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"Суд" окупантів призначив співробітнику ОБСЄ 13 років позбавлення волі за "держзраду", – росЗМІ

Росіяни стверджують, що Шабанова "завербував резидент ЦРУ США, який раніше працював у СБУ".

"Суд" окупантів призначив співробітнику ОБСЄ 13 років позбавлення волі за "держзраду", – росЗМІ
Фото: flickr СММ ОБСЕ

На Луганщині окупанти нібито засудили співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК.

"Верховний суд ЛНР засудив співробітника місії ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років ув’язнення за держзраду", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його затримали в  середині квітня. Влітку окупанти звинуватили його у "передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб".

Росіяни стверджують, що Шабанова нібито "завербував резидент ЦРУ США, який раніше працював у СБУ".

"Після проходження спеціальної підготовки в США Шабанов із серпня 2021-го по квітень 2022 року збирав відомості про пересування військової техніки та озброєнь, а також про переміщення особового складу підрозділів Народної міліції ЛНР", – йдеться в повідомленні окупантів.

Нагадаємо, у квітні ОБСЄ оголосила про закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні через Росію.

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