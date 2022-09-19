"Суд" окупантів призначив співробітнику ОБСЄ 13 років позбавлення волі за "держзраду", – росЗМІ

Росіяни стверджують, що Шабанова "завербував резидент ЦРУ США, який раніше працював у СБУ".

На Луганщині окупанти нібито засудили співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК.

"Верховний суд ЛНР засудив співробітника місії ОБСЄ Дмитра Шабанова до 13 років ув’язнення за держзраду", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Шабанов був асистентом безпеки Стахановської передової патрульної бази місії. Його затримали в середині квітня. Влітку окупанти звинуватили його у "передачі закритих відомостей представникам іноземних спецслужб".

Росіяни стверджують, що Шабанова нібито "завербував резидент ЦРУ США, який раніше працював у СБУ".

"Після проходження спеціальної підготовки в США Шабанов із серпня 2021-го по квітень 2022 року збирав відомості про пересування військової техніки та озброєнь, а також про переміщення особового складу підрозділів Народної міліції ЛНР", – йдеться в повідомленні окупантів.

Нагадаємо, у квітні ОБСЄ оголосила про закриття Спеціальної моніторингової місії в Україні через Росію.