Російська фабрика тролів причетна до дискредитації антитрампівського руху "Марш жінок" у США, – New York Times

Повʼязані з російським урядом організації причетні до поширення булінгу в соцмережах проти "Маршу жінок"– масштабного протестного руху, що відбувався в США в 2017 році і був спрямований проти тодішнього президента Дональда Трампа.

Офіс у Санкт-Петербурзі займався поширенням під виглядом громадян США критичних повідомлень щодо цієї акції. Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Протягом 18 місяців російські фабрики тролів та військова розвідувальна служба Росії докладали зусиль, аби дискредитувати рух та поширювати засудливі, часто брехливі твердження про Лінду Сарсур – американську політичну активістку, співорганізаторку "Маршу", яка має палестинське походження.

Рух "Марш жінок" розпався із-за розколу серед її організаторів. Коаліція потрапила в кризу через співголову Луїса Фаррахана – лідера організації "Нація ісламу", який висловлював антисемітські погляди. Прогресивні групи дистанціювалися від Сарсур та її колег, а деякі закликали їх піти у відставку.

"Але є також раніше не відома історія, яка зʼясувалася роками пізніше в академічних дослідженнях того, що робила в той момент Росія", – йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадали, що РФ і СРСР і раніше намагалися послабити своїх західних опонентів шляхом розпалювання расової та етнічної напруги. У 1960-х офіцери КДБ платили в США агентам, аби вони малювали на синагогах свастику та паплюжили єврейські кладовища. Також вони підробляли листи, аби розпалити міжрасову ворожнечу проти африканських дипломатів. Не відмовилася Росія від подібних методів і зараз.

На початку 2017 року в Агентстві інтернет-досліджень – організації з Петербурга – хвалилися тим, що зробили Трампа переможцем виборів. Того року бюджет організації виріс удвічі. Соціальні платформи здійснили чистки підтримуваних Росією облікових записів маріонеток тільки більш ніж через рік. Згодом завдання фабрики тролів змінилися з виборчої політики на поглиблення розколів у американському суспільстві, вважає колишній федеральний прокурор Алекс Іфтімі, який працював у справі 2018 року проти адміністратора Project Lakhta – російської інформаційної операції проти США.

Працівники сканували новинні видання крайніх лівих і крайніх правих, шукаючи там екстремальний контент, який би вони могли використати. Таким чином екстремальні погляди набували значного розповсюдження, їм надавалася вага.

Один із таких працівників – Артем Баранов. Він з 2018 до 2020 року працював на філію Project Lachta, а тепер погодився розповісти про це журналістам. За його словами, робота полягала не у висуненні аргументів, а в тому, аби спричинити в аудиторії емоційну реакцію, обурення. Фемінізм був однією з мішеней тролів, його презентували як "західний порядок денний", ворожий до російських "традиційних цінностей".

Акаунти темношкірих жінок, які насправді належали російським тролям, поширювали скандальні заяви про безглуздість фемінізму білих жінок. У січні 2017, перед жіночим маршем, росіяни під виглядом транс-жінок і активісток проти абортів масово висловлювали своє "обурення".

Вже згодом однією з цілей російських тролів стала Лінда Сарсур, яка була серед ключових постатей протестного руху.

Російські облікові записи обзивали її "антиамериканською єврейкою, яка ненавидить мусульман" і яка, до того ж, підтримує ІДІЛ. Також ці російські акаунти були націлені на інших причетних до протестного руху, аби дискредитувати його. Тролі виривали їхні слова з контексту, щоб викликати обурливу реакцію спільноти.

Нагадаємо, марш жінок відбувався у різних американських містах включно із Вашингтоном наступного дня після інавгурації Трампа. Приводом для руху стали образливі, зокрема сексистські, висловлювання Трампа, а метою – захист прав жінок, ЛГБТ, расової рівності, свободи віросповідання.