​Шість суден із продовольством вирушили з України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю, – ООН

Вони перевозять загалом 212 580 т зерна та інших продуктів харчування.

З українських портів вийшли шість суден із продовольством, отримавши дозвіл на це від спільного координаційного центру (СКЦ).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву ООН.

"СКЦ повідомляє, що шість суден залишили українські порти, вони перевозять загалом 212 580 т зерна та інших продуктів харчування у рамках чорноморської «зернової ініціативи»", – йдеться в повідомленні.

В ООН уточнили, що судна Arcturus (69 080 т пшениці) і Gulmar (16 300 т пшениці, 17 350 т кукурудзи та 8350 т ячменю) прямують до Іспанії. Суховантажі Akson Sara (30 700 т кукурудзи) та Fulmar S (4400 т соняшникового шроту та 3400 т ріпакового шроту) вирушили до Італії.

Крім цього, судно Tomahawk перевозить до Китаю 60 000 т соняшникового шроту, а судно Esence доставить 3000 т пшениці до Туреччини.

"Станом на 19 вересня загальний тоннаж зерна та інших продуктів харчування, експортованих із трьох українських портів, становить 3 886 995 т. Загалом на сьогодні було дозволено рух 365 суден: 196 – на прибуття в українські порти та 169 – на вихід із них", – зазначили в ООН.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за участі ООН, України, Туреччини та Росії відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".