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США можуть надати Україні танки, питання вже "на столі", – CNN

Однак українські військові повинні вміти їх обслуговувати та працювати із ними. 

США можуть надати Україні танки, питання вже "на столі", – CNN
Американський танк Abrams
Фото: defense.gov

Надання танків від США Україні може відбутися в майбутньому, це питання "на столі". Однак негайно це не відбудеться, оскільки українців ще треба навчити з ними працювати, обслуговувати і забезпечувати, пише CNN із посиланням на американського високопосадовця

"Ми дивимося на всі українські збройні сили та розглядаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться та як США і союзники будуть здатні підтримати Україну в цих потребах", – сказав він на умовах анонімності в розмові з репортерами.

Стосовно далекобійної зброї він зазначив, що Штати зараз не розглядають надання з більшою дальністю, ніж у керованих реактивних систем залпового вогню GMLRS, які використовуються для HIMARS. Однак посадовець не уточнив, чи не зʼявиться це питання "на столі" в майбутньому. 

Дальність GMLRS становить від 15 до 84 км, зазначає український сайт "Мілітарний". Це американські керовані реактивні боєприпаси калібру 227 мм, що класифікуються як високоточні.

Україна отримує танки від союзників, зокрема Північної Македонії та Словенії. В обмін на передану в Україну радянську техніку, снаряди для якої та вміння працювати з нею мають українці, держави отримають сучасні аналоги. Наприклад, Словенія дасть ЗСУ модернізовану модель радянського танка Т-55 – М-55S, а натомість отримає від Німеччини 35 німецьких вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.

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