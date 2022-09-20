Ліз Трасс на Генасамблеї ООН анонсує продовження потужної військової підтримки України, – ЗМІ

Британська премʼєрка Ліз Трасс у межах Генасамблеї оголосить про те, що наступного року Велика Британія продовжить потужну фінансову підтримку України, пише The Guardian із посиланням на Financial Times.

За даними журналістів, у 2023 Лондон виділить на військову підтримку українців або таку ж суму, як цьогоріч – 2,3 млрд фунтів стерлінгів ($2,63 млрд), або навіть більше.

Для Трасс це перша закордонна поїздка в якості премʼєр-міністра. Її виступ на Генасамблеї очікується в середу, але ще перед цим Трасс зробила чіткий меседж для народу України: "Велика Британія й надалі буде за вами на кожному кроці".

Журналісти вважають, що на цьому саміті домінуватиме боротьба між США і союзниками з одного боку і Росією та її прихильниками з іншого.

Асамблея проголосувала за те, аби дозволити виступити президенту Володимиру Зеленському із заздалегідь записаним відеозверненням: 101 член підтримав це, сім були проти і 19 утримались. Голосування було необхідним через вимогу про обовʼязкову присутність спікерів.

Індія, давня союзниця РФ, яка раніше часто утримувалась у голосуваннях щодо України, цього разу проголосувала за те, щоб президент Зеленський мав змогу записати звернення.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що війна Україна стане найважливішою темою для Генасамблеї.

Нагадаємо, українська делегація для цієї сесії Генасамблеї складається з міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, постпреда України при ООН Сергія Кислиці, першої заступниці міністра закордонних справ Еміне Джапарової, генпрокурора Андрія Костіна, голови парламентського Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, керівника Головного управління з питань зовнішньополітичної діяльності Директорату з питань зовнішньої політики та стратегічного партнерства ОП Юрія Вітренка, директор Департаменту міжнародних організацій МЗС Валентина Скуратовського та постійного представника президента в Криму Таміли Ташевої.

Президент Володимир Зеленський також затвердив Директиви делегації. Їхній зміст не опублікований, а сам документ має гриф "таємно". Втім, у МЗС трохи розповіли про основні завдання делегації: зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги, притягнення Росії до міжнародної відповідальності за її злочини, активізація відносин з країнами Глобального Півдня.

На Генасамблеї ООН буде й російська делегація, щоправда, не в такому складі, як хотіла Москва. США не дали візи більшості російської делегації, але міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров її отримав.