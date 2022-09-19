Кулеба обговорив із колегою з Кіпру питання припинення російської агресії

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм кіпрським колегою та обговорив питання співпраці у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми згодні з тим, що не можна дозволити Росії підірвати європейську єдність і стабільність”, - наголосив Кулеба.

I met with my Cypriot counterpart @IKasoulides to thank Cyprus for supporting Ukraine. We agree that Russia must not be allowed to undermine the European unity and stability. We also discussed our bilateral cooperation and further EU measures aimed at ending Russian aggression. pic.twitter.com/tMZ8R2FHHP — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 19, 2022

Він додав, що обговорив також подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19–23 вересня перебуватиме з візитом у США, де візьме участь у загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй.