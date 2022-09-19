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Кулеба обговорив із колегою з Кіпру питання припинення російської агресії

Боротьба на дипломатичному фронті триває. 

Кулеба обговорив із колегою з Кіпру питання припинення російської агресії
Фото: Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм кіпрським колегою та обговорив питання співпраці у боротьбі проти російської агресії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми згодні з тим, що не можна дозволити Росії підірвати європейську єдність і стабільність”, - наголосив Кулеба. 

Він додав, що обговорив також подальші заходи ЄС, спрямовані на припинення російської агресії.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 19–23 вересня перебуватиме з візитом у США, де візьме участь у загальних дебатах 77-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Обʼєднаних Націй.

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