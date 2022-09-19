Делегація Асоціації родин захисників “Азовсталі” зустрілась в США із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста

Делегація Асоціації родин захисників “Азовсталі” та полку “Азов” провела зустріч із представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) у Вашингтоні.

Про це повідомила Асоціація родин захисників “Азовсталі”.

Від імені МКЧХ з представницями Асоціації та оборонцями “Азовсталі” зустрівся регіональний представник делегації МКЧХ в США та Канаді Патрік Гамільтон.

Він пообіцяв не спиняти спроби отримати доступ до полонених героїв “Азовсталі” та виконати свої зобов’язання згідно з міжнародними конвенціями, а також посприяти налагодженню комунікацій між родинами захисників Маріуполя та київським філіалом МКЧХ.

Українська делегація підняла питання щодо можливості відвідин місією Червоного Хреста місць утримання військових, передача гуманітарних конвоїв (в тому числі теплих речей). Також обговорили відсутність належного догляду за вагітними полоненими, розслідування теракту в Оленівці та повернення тіл загиблих у цій трагедії.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження внаслідок вчинення Росією теракту в окупованій Оленівці, де утримуються українські військовополонені.